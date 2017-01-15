Общественный деятель предлагает принять закон о казахской музыке
Мухтар Тайжан предлагает принять закон, по которому в общественных местах должна звучать только казахская музыка.
Мухтар Тайжан предлагает принять закон, по которому в общественных местах должна звучать только казахская музыка.
Общественный деятель в Facebook задает вопрос властям столицы:
«Почему в общественных местах у вас не звучит казахская музыка? Среди посетителей 80−90% казахи, и ни одной казахской песни».
Он предлагает законодательно обязать владельцев супермаркетов, торговых домов, кинотеатров, катков и
По мнению Тайжана, на них должно приходится 80% музыкальных композиций. Общественный деятель «тэгнул» в своей публикации акима Астаны Асета Исекешева и попросил его обратить внимание на эту проблему.