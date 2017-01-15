Общественный деятель предлагает принять закон о казахской музыке

Общественный деятель в Facebook задает вопрос властям столицы:

«Почему в общественных местах у вас не звучит казахская музыка? Среди посетителей 80−90% казахи, и ни одной казахской песни».

Он предлагает законодательно обязать владельцев супермаркетов, торговых домов, кинотеатров, катков и горно-лыжных курортов ставить песни на казахском языке.

По мнению Тайжана, на них должно приходится 80% музыкальных композиций. Общественный деятель «тэгнул» в своей публикации акима Астаны Асета Исекешева и попросил его обратить внимание на эту проблему.