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08:05 (мск), источник: 365info.kz

Общественный деятель предлагает принять закон о казахской музыке

Мухтар Тайжан предлагает принять закон, по которому в общественных местах должна звучать только казахская музыка.

Источник: 365info.kz

Общественный деятель в Facebook задает вопрос властям столицы:

«Почему в общественных местах у вас не звучит казахская музыка? Среди посетителей 80−90% казахи, и ни одной казахской песни».

Он предлагает законодательно обязать владельцев супермаркетов, торговых домов, кинотеатров, катков и горно-лыжных курортов ставить песни на казахском языке.

По мнению Тайжана, на них должно приходится 80% музыкальных композиций. Общественный деятель «тэгнул» в своей публикации акима Астаны Асета Исекешева и попросил его обратить внимание на эту проблему.

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