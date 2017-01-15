Два жилых дома сгорели в Иркутской области накануне, 14 января
Предварительная причина пожара — нарушение правил постройки и эксплуатации отопительной печи.
Предварительная причина пожара — нарушение правил постройки и эксплуатации отопительной печи.
Два жилых дома сгорели в Черемховском и
В деревне Герасимова Черемховского района произошло возгорание в частном жилом доме. Первыми к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда Парфеновского СП. Горел брусовой дом 1960 года постройки. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение чердачного перекрытия. Соседние постройки были спасены.
«Утром, 14 января, в поселке Ручей
Выяснилось, что пожар начался от отопительной печи единственной жилой квартиры в доме, который планировался к расселению. Хозяева находились на месте пожара.