Два жилых дома сгорели в Иркутской области накануне, 14 января

Два жилых дома сгорели в Черемховском и Усть-Кутском районах Приангарья вчера, 14 января. Пожар возник в результате нарушения правил постройки и эксплуатации отопительной печи. В обоих случаях к тушению привлекались добровольные пожарные подразделения. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

В деревне Герасимова Черемховского района произошло возгорание в частном жилом доме. Первыми к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда Парфеновского СП. Горел брусовой дом 1960 года постройки. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение чердачного перекрытия. Соседние постройки были спасены.

«Утром, 14 января, в поселке Ручей Усть-Кутского района загорелся 4-квартирный дом. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что пожар начался от отопительной печи единственной жилой квартиры в доме, который планировался к расселению. Хозяева находились на месте пожара.