В Кишиневе нашли способы как избавиться от новогодних елок
Новый год и Рождество прошли, а вместе с ними пора задуматься о том, куда деть праздничную елку.
Новый год и Рождество прошли, а вместе с ними пора задуматься о том, куда деть праздничную елку.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Зимние праздники подошли к своему логическому завершению и многие задумывают над тем, куда деть главный атрибут Нового года — елку.
К примеру, в некоторых странах елки собирают специализированные городские службы и развозят в зоопарки для грызунов, а в других — распиливают и стружкой посыпают дороги.
Корреспондент Sputnik обратился к специалистам и узнал, как в Молдове утилизируют новогодние деревья после праздников.
Председатель Кишиневской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» Владимир Гараба отметил, что «конечно, идеальный вариант — это централизованный сбор елок для того, чтобы повторно их использовать — как топливо, как строительный материал или как корм животным».
«У нас такой службы нет, к сожалению. Все деревья, которые простояли на новогодних праздниках в домах, вывозятся вместе с остальным мусором на свалку», — отметил эксперт.
По его словам, «несколько лет назад мы организовывали сбор елок. Деревья складировали, а затем распределяли по селам».
«Некоторые использовали их в качестве дров, а другие пускали на сельхознужды. Сейчас все это запущено. Специализированные службы вывозят прожившие праздники елки вместе с другим мусором на свалки», — добавил Гараба.
Он также отметил, что «ранее выносилась инициатива о том, чтобы за каждую елку выплачивать по 2−3 лея и за счет этого организовать сбор и переработку этого материала».