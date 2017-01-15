В Кишиневе нашли способы как избавиться от новогодних елок

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Зимние праздники подошли к своему логическому завершению и многие задумывают над тем, куда деть главный атрибут Нового года — елку.

К примеру, в некоторых странах елки собирают специализированные городские службы и развозят в зоопарки для грызунов, а в других — распиливают и стружкой посыпают дороги.

Корреспондент Sputnik обратился к специалистам и узнал, как в Молдове утилизируют новогодние деревья после праздников.

Председатель Кишиневской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» Владимир Гараба отметил, что «конечно, идеальный вариант — это централизованный сбор елок для того, чтобы повторно их использовать — как топливо, как строительный материал или как корм животным».