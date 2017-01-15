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15:49 (мск), источник: Известия.Ру

Островные монастыри, горы и мечети: живописнейшие святыни России

Во Всемирный день религии «Известия» рассказывают о знаковых для представителей разных религий местах.

Источник: РИА "Новости"

15 января отмечается Всемирный день религии. На территории России великое множество святынь — с православными монастырями в нашей стране соседствуют буддийские дацаны, величественные мечети и даже горы, почитаемые с давних времен.

«Известия» собрали самые популярные и живописные святыни разных религий, расположенные на территории России.

Православие: Дивеево, Соловки и Нилова пустынь

Собственные православные святыни, известные по всей стране, есть в каждом регионе России. Однако есть такие, что влекут к себе не только верующих, но и обычных туристов, впечатленных уникальной историей и красотой этих мест.

Монастырь Дивеево, расположенный в Нижегородской области, также называют Четвертым уделом Пресвятой Богородицы — именно здесь хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, святого старца, которого православные особенно чтят за способность вразумлять и исцелять очерствевшие души. Кроме того, здесь расположены четыре источника, из которых можно набрать воды, и канавка, через которую, по преданию, не сможет перейти антихрист.

Соловецкий монастырь, расположенный на архипелаге в Белом море — одна из самых живописных православных святынь России, в которую стремятся не только верующие, но и туристы, привлекаемые видами северной природы, уникальной атмосферой монастыря русского Севера и богатой историей. В советское время на территории монастыря был расположен крупный лагерь.

Нилова пустынь — еще один островной монастырь, не столь известный, как Соловецкий, однако не менее живописный. Монастырь на озере Селигер, в котором до сих пор хранятся мощи преподобного Нила, основателя обители, был построен в 1828 году по проекту, занявшем второе место в конкурсе на создание Казанского собора в Петербурге. Храм известен своей изящной, но необычной для России архитектурой. У ворот монастыря установлена памятная доска в память о содержащихся здесь в 1930-е годы пленных польских офицерах.

Мусульманство: «Сердце Чечни», гора Шалбуздаг и мавзолей первого имама

Места, священные для почитателей ислама, можно найти в самых разных частях России — в Москве, Петербурге, на Кавказе и в Башкирии. История некоторых из них исчисляется столетиями и даже тысячелетиями, а некоторые были созданы уже в наше время.

Гора Шалбуздаг является одним из самых почитаемых мест в Дагестане. До распространения ислама считалось, что духи-«хозяева», обитающие на вершинах гор, могут снежными лавинами и селями выказывать свое недовольство местным жителям — горцам. Позднее же гора обрела славу места, где покоятся мученики ислама. Больше всего паломников приезжают сюда в августе и сентябре. Путь на вершину составляет около 30 км, а по пути расположено святилище Сулеймана — мраморный мавзолей пастуха, который, по преданию, провел праведную жизнь в горах, а после смерти был вознесен голубями на самый верх горы.

Мавзолей Хусейн-Бека в Башкирии. По легенде, древний мавзолей был возведен в начале XIV века по распоряжению самого Тамерлана в знак уважения к первому башкирскому имаму Хусейн-беку, носившему титул кади (духовного судьи). Святыня, построенная из глыб известняка в форме квадрата со сферическим куполом, расположена на старинном кладбище Акзират, недалеко от озера Акзиярат. Рядом с гробницей похоронены шесть военачальников самого Тамерлана.

Мечеть «Сердце Чечни», открытая в Грозном в октябре 2008 года, стала одной из самых больших и величественных в Европе. Диаметр ее купола составляет 15,5 м, высота купола — больше 20 м. Высота каждого из четырех минаретов составляет 63 м — это самые высокие минареты на территории России. Выполненное в классическом османском стиле здание расположено в центре большого парка на берегу реки Сунжи.

Буддизм: дацаны Петербурга, Бурятии и Калмыкии

Центром силы для буддизма в Российской Федерации традиционно остается Бурятия, кроме того, исторически эта религия распространена в Калмыкии. Однако найти яркие буддийские храмы можно и в Центральной России.

Буддийский храм в Санкт-Петербурге, расположенный на Приморской проспекте, долгое время оставался самым северным буддийским храмом в мире. Считается, что буддизм пришел в Северную столицу вместе с калмыками, трудившимися на строительстве Петропавловской крепости, однако буддийская община в городе сложилась лишь к концу XIX столетия. Строительство самого храма под руководством ученых-востоковедов началось в 1909 году и было завершено в 1915-м.

Большая часть действующих дацанов (или монастырей-университетов) расположена в Бурятии. Там, например, с 1990-х годов восстанавливают Анинский дацан, ставший первым в России семейно-родовым монастырским комплексом, вокруг которого расположены больше ста хранилищ семейных бурятских родословных. В Заиграевском районе республики находится и Ацагатский дацан, заложенный еще в 1825 году и ставший с тех пор крупным центром тибетской медицины. А в 30 км от Улан-Удэ возведен Иволгинский дацан — главный буддийский монастырь России.

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» — один из крупнейших буддийских храмов в Европе — расположен в столице Калмыкии Элисте. В республике это самый большой буддийский храм — он состоит из семи уровней и включает в себя в том числе монастырь, библиотеку и конференц-зал. Здание, которое стало одной из главных достопримечательностей города, было открыто в конце декабря 2005 года.

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