В Омске инспекторы ГИБДД отстранили от работы пьяного водителя маршрутки

Инспекторы ГИБДД остановили на ул. 6 Станционная автобус «Форд Транзит», который ехал по кривой траектории. В салоне маршрутки находились шесть человек.

При общении с 46-летним водителем инспекторам показалось, что мужчина пьян. Они потребовали пройти процедуру медосвидетельствования, но гражданин отказался. Тогда они составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. После этого они отстранили водителя от управления транспортным средством, а автобус эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь водителю грозит лишение водительских прав и штраф.