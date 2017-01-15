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11:03 (мск), источник: Sputnik.by

Очереди на границе с Литвой: фуры стоят только в «Каменном Логе»

По информации ГПК, в пункте пропуска выезда из Беларуси в Литву ожидают 110 большегрузных автомобилей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Ситуация с очередями на границе с Литвой стабилизировалась — большегрузные автомобили ожидают выезда только в международном пункте пропуска «Каменный Лог», свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Очереди в большинстве пунктов пропуска на белорусско-литовской границе увеличивались в субботу из-за ручного режима оформления автомобилей на литовской стороне.

В настоящее время затруднения с пересечением границе есть только в пункте пропуска «Каменный Лог» — там на выезд стоят 110 фур. В других ПП очередей нет.

Ранее ГПК предупредил о возможных сложностях с пересечением границы в ПП «Котловка». Водителей попросили учитывать информацию о технических работах в пункте пропуска при планировании поездок в Литву.

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