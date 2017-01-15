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12:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Скончался выпускник Нижегородской консерватории, солист Мариинского театра Эдуард Цанга

В Санкт-Петербурге скончался солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. Заслуженный артист республики Коми, бас-баритон скончался в субботу, 14 января, в возрасте 37 лет.

На репетиции 13 января Цанге стало плохо, скорая помощь доставила его в больницу. Позже мужчину отпустили домой. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре, получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

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