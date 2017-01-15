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11:06 (мск), источник: Sputnik.by

Домохозяйки с детьми до 7 лет — не «тунеядцы» уже с 1 января 2017 года

Главное условие — чтобы ребенок в возрасте с 3 до 7 лет не посещал дошкольные учреждения, информировать о том, что он ходит в детский сад, будут сами учреждения образования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Граждане, не участвовавшие в финансировании государственных расходов более 183 дней в году и имеющие детей в возрасте до 7 лет не будут признаваться плательщиками социального сбора уже с 1 января 2017 года, при условии, что их ребенок не получает дошкольного образования.

Эти нормы декрета № 1, предусматривающего внесение изменений в декрет от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», в отношении родителей детей до 7 лет вступили в силу с 1 января 2017 года.

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«В соответствии с декретом № 1 будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только граждане, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование», — пояснили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

В Минтруда добавили, что информировать о том, что ребенок посещал детский сад, будут сами учреждения образования.

Там также отметили, что в ведомстве ожидают завершения работы над формированием базы плательщиков соцсбора к концу этого года. Тогда вероятность ошибки будет минимизирована.

Как отмечается в тексте декрета № 1, некоторые его положения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 года, а некоторые начинают действовать с 1 января 2017 года.

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