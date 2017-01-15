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11:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: На улице Аксакова планируется построить не просто школу, а образовательный комплекс

Проект строительства школы на улице Аксакова предусматривает создание целого образовательного комплекса. Об этом на пресс-конференции рассказал глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Источник: Калининград.Ru

— Это не просто школа, а целый образовательный комплекс. Ребёнок сможем находиться там целый день. Получать не только образование, но и заниматься в дополнительных секциях и кружках. Это будет удобно и безопасно для родителей, — рассказал Крупин.

По проекту в учебном заведении разместят два бассейна и два спортивных зала. Под школу выделен участок площадью около пяти гектаров. Стоимость строительства оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

На ближайшие пять лет в регионе предусмотрено возведение пяти учебных учреждений. На эти цели необходимо выделить почти 4,8 млрд рублей. Из них более 3,4 млрд составит «взнос» федерального бюджета, около 1,1 млрд добавит область, а ещё 276 млн власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников. Пока выделение финансирования не подтверждено.

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