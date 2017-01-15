День снега на Сахалине перенесен из-за первого за зиму серьезного снегопада

«В связи с плохими погодными условиями мероприятие “Всероссийский день снега” переносится на следующие выходные. Точная дата станет известна в течение недели», — говорится в сообщении.
На горнолыжном комплексе «Горный воздух» запланированы соревнования по горным лыжам и сноуборду, а также
Между тем на Камчатке серия циклонов обострила лавинную обстановку в горах и подарила метровые сугробы жителям
«В этом году День снега отметили в Хабаровске, районе имени Лазо,
Всероссийский день снега отмечается 18 января с 2015 года. Он проводится в рамках Всемирного дня снега, учредителем которого в 2012 году стала Международная федерация лыжного спорта (FIS). По замыслу инициаторов, в этот день в городах мира должны проходить снежные фестивали и соревнования по различным зимним видам спорта. В России в этом году Всемирный день снега отмечают 15 января, в выходной день, так как официальная дата выпадает на будни.