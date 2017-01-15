Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Украина решила заплатить за дружбу с США
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
12:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода ждет жителей Иркутска на предстоящей неделе

Столбик термометра опустится до -15°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха опустится до -15°C, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 16 января, в Иркутске пасмурно, небольшой снег. Температура утром -13°C. Днем — 11 °C. Ветер западный 2 м/с.

Во вторник, 17 января, в столице Приангарья пасмурно, небольшой снег. Днем -13°C, вечером -15°C. Ветер северо-западный 2 м/с.

В среду, 18 января, в областном центре малооблачно, небольшой снег. Утром столбик термометра опуститься до -15°C, ветер северо-западный 2 м/с. Днем -13°C.

В четверг, 19 января, в Иркутске малооблачно. Днем -9°C, ветер южный 2 м/с. Температура вечером -12°C.

В пятницу, 20 января, в столице Приангарья пасмурно, небольшой снег. Днем столбик термометра опуститься до -11°C, ветер северо-западный 2 м/с. Вечером -14°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
дымка
+3°
дымка
768 мм рт. ст.
повышенное
93 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на воскресенье, 15 января
Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
РФ после сокращения сил в Сирии сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
Великобритания может выйти из единого рынка Евросоюза
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Обамеянг забил, но Габон провалил увертюру В Габоне стартовал Кубок Африки-2017
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь