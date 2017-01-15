Пасмурная погода ждет жителей Иркутска на предстоящей неделе

Пасмурная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха опустится до -15°C, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 16 января, в Иркутске пасмурно, небольшой снег. Температура утром -13°C. Днем — 11 °C. Ветер западный 2 м/с.

Во вторник, 17 января, в столице Приангарья пасмурно, небольшой снег. Днем -13°C, вечером -15°C. Ветер северо-западный 2 м/с.

В среду, 18 января, в областном центре малооблачно, небольшой снег. Утром столбик термометра опуститься до -15°C, ветер северо-западный 2 м/с. Днем -13°C.

В четверг, 19 января, в Иркутске малооблачно. Днем -9°C, ветер южный 2 м/с. Температура вечером -12°C.