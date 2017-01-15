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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Американка умерла от устойчивой к 26 антибиотикам супербактерии

В США зафиксирован первый в мире случай смерти от устойчивой к 26 антибиотикам супербактерии. Об этом сообщает BBC News.

Источник: РИА "Новости"

Жертвой стала жительница штата Невада. В августе 2016 года женщина вернулась в Соединенные Штаты после отдыха в Индии, во время которого сломала правую ногу. В сентябре 70-летняя пациентка умерла от септического шока.

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Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили в образцах ткани бактерию Klebsiella pneumoniae. Обычно она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, кожи и ротовой полости человека, не вызывая заболеваний.

Однако в этот раз именно ее новый штамм стал причиной гибели американки. Исследования показали, что он оказался устойчивым ко всем 26 видам антибиотиков, доступным в США.

По словам главного научного сотрудника британского Центра исследования антибиотиков доктора Дэвида Брауна, случаи инфицирования супербактериями чрезвычайно редки, но в будущем могут значительно участиться.

Устойчивость к антибиотикам может развиваться в результате естественного отбора, который способствует распространению среди бактерий мутаций, наделяющих микроорганизмы способностью противостоять лекарственным препаратам. Медики разрабатывают новые методы, которые позволят эффективно лечить заболевания, вызываемые супербактериями. Например, использование наночастиц позволяет убить до 92 процентов патогенных микроорганизмов.

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