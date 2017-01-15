Новосибирское МЧС спасает копытных
В Коченёвском районе прошла акция по спасению диких животных.
В Коченёвском районе прошла акция по спасению диких животных.
Эта зима для Новосибирска оказалась слишком снежной даже по сибирским меркам. Парнокопытным животным семейства оленевых (лоси, косули
Помочь изможденным копытным вызвались сотрудники МЧС. 14 января в Коченёвском районе, вблизи станции Дупленская, была проведена акция по спасению диких животных. В ней участвовали сотрудники МЧС, охотоведы, представители охотобщества, а также все желающие помочь животным в голодное время.
Сугробы в лесной зоне под Новосибирском уже значительно выше человеческого роста.
В снегу могут увязнуть даже тракторы, поэтому сотрудники МЧС оказали помощь в выделении специальной техники для пробивки троп. После инструктажа участники акции разделились на три группы и отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы. Всё это оставляют в деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли. За один день участники акции вывезли стог сена, а также большое количество веников.
Такие акции будут проходить и впредь, а к участию в таких благих мероприятиях приглашаются все жители и гости нашего города, сообщает