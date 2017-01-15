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17:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирское МЧС спасает копытных

В Коченёвском районе прошла акция по спасению диких животных.

Эта зима для Новосибирска оказалась слишком снежной даже по сибирским меркам. Парнокопытным животным семейства оленевых (лоси, косули и т. д.) грозит голодная смерть — пробиться сквозь снег и наледь к пище им сложно.

Помочь изможденным копытным вызвались сотрудники МЧС. 14 января в Коченёвском районе, вблизи станции Дупленская, была проведена акция по спасению диких животных. В ней участвовали сотрудники МЧС, охотоведы, представители охотобщества, а также все желающие помочь животным в голодное время.

Сугробы в лесной зоне под Новосибирском уже значительно выше человеческого роста. Из-под снега травку и кустики не животным не достать, к деревьям тоже трудно подобраться — копытных подстерегают опасные снежные ямы. Кроме того, из-за перепада температур на снегу в лесах области образовалась ледяная корка, о которую животные ранят ноги.

В снегу могут увязнуть даже тракторы, поэтому сотрудники МЧС оказали помощь в выделении специальной техники для пробивки троп. После инструктажа участники акции разделились на три группы и отправились вглубь леса на снегоходах с самодельными санями для подвоза сена, кормовой соли, веников из ивы и березы. Всё это оставляют в деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли. За один день участники акции вывезли стог сена, а также большое количество веников.

Такие акции будут проходить и впредь, а к участию в таких благих мероприятиях приглашаются все жители и гости нашего города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

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