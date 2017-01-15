В Перми прошли соревнования среди укротителей огня
На мероприятие съехались участники из разных городов России.
На мероприятие съехались участники из разных городов России.
Ежегодный конкурс «Крещенские огни» состоялся в Перми поздно вечером в субботу, 14 января.
Турнир проходил в рамках фестиваля «Сочельник», стартовавшего в доме народного творчества «Губерния». Непосредственно само огненное шоу началось в сквере неподалёку от здания. Желающих посмотреть на необычное зрелище было настолько много, что горожане забирались на снежные валуны.
На «Крещенские огни» съехались десятки участников из Пермского края и соседнего Екатеринбурга. Показать
«Мы максимально обезопасили пространство для зрителей, чтобы не было несчастных случаев.
Соревнования были разделены на два этапа. Сначала — сольные выступления, затем на импровизированной снежной сцене выступили команды — уже по несколько человек. Каждый участник был облачен в яркий костюм и использовал не только огненный реквизит, но и салюты, фейерверки и дымовые хлопушки.
В заключении в тёплом помещении состоялось награждение победителей, им вручили дипломы и подарки.