В Перми прошли соревнования среди укротителей огня

Ежегодный конкурс «Крещенские огни» состоялся в Перми поздно вечером в субботу, 14 января.

Турнир проходил в рамках фестиваля «Сочельник», стартовавшего в доме народного творчества «Губерния». Непосредственно само огненное шоу началось в сквере неподалёку от здания. Желающих посмотреть на необычное зрелище было настолько много, что горожане забирались на снежные валуны.

На «Крещенские огни» съехались десятки участников из Пермского края и соседнего Екатеринбурга. Показать мастер-класс прибыли и опытные файерщики из Санкт-Петербурга.

«Мы максимально обезопасили пространство для зрителей, чтобы не было несчастных случаев. Всё-таки это экстремальное шоу! Охрана ходила по периметру, вся территория была огорожена, рядом находились огнетушители», — рассказали организаторы события.

Соревнования были разделены на два этапа. Сначала — сольные выступления, затем на импровизированной снежной сцене выступили команды — уже по несколько человек. Каждый участник был облачен в яркий костюм и использовал не только огненный реквизит, но и салюты, фейерверки и дымовые хлопушки.

В заключении в тёплом помещении состоялось награждение победителей, им вручили дипломы и подарки.