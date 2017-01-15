В Омске еще один школьник гулял по городу в одной рубашке
Очередного подростка заметили раздетым на улице.
Очередного подростка заметили раздетым на улице.
Сегодня, 15 января, в паблике «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» один из пользователей выложил фото, сделанное на улице. Он запечатлел момент, когда подросток шел по улице раздетый.
В комментариях пользователи пишут, что видели его в троллейбусе № 12, юноша вышел на остановке «Академия транспорта». Также омичи предполагают, что подросток выскочил на улицу из школы, чтобы купить сигарет.
Отметим, что на этой неделе это уже второй случай. Подросток без верхней одежды был замечен на «Московке». Вполне возможно, что это один и тот же человек.