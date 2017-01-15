В Омске еще один школьник гулял по городу в одной рубашке

Сегодня, 15 января, в паблике «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» один из пользователей выложил фото, сделанное на улице. Он запечатлел момент, когда подросток шел по улице раздетый.

В комментариях пользователи пишут, что видели его в троллейбусе № 12, юноша вышел на остановке «Академия транспорта». Также омичи предполагают, что подросток выскочил на улицу из школы, чтобы купить сигарет.