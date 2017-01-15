Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
17:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Первые три дня недели сотни ростовчан останутся без света

Портал городской администрации распространил информацию об отключениях света на многих ростовских улицах.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщили в электросетях, это связано с проведением технических работ. Список улиц, на которых отключат свет 16, 17 и 18 января (по информации администрации Ростова):

с 16 января по 18 января с 09−00 до 17−00 по адресам: просп. 40 Лет Победы 36−114; пер. Норильский 34; пер. Ягодный 2−6.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Солидарности 204−208, 219−265; ул. Детская 221−263, 196−244; ул. Равенства 36−64, 41−67.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: пер Роговский 1−69, 2−44; ул. Кржижановского 209−221.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 11 Линия 1−9, 2−12; ул. Советская 26−28.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 9 Линия 1−17, 2−20; ул. Закруткина 31−35.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Закруткина 2−30, 1−21; ул. 15 линия 14−32, 11−27; ул. 17 линия 1−23, 2−22; ул. Мясникова 23−37; ул. 19 Линия 2−10.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Новая 27; ул. Инструментальная 25−47, 2−18; ул. Промышленная 44−54, 37−45; пер. Деревообделочный 1−9, 2−10; просп. Мира 10−24.

16 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1−13, 2−12; пер. Медный, 8; ул. Русская 9−19, 32−68, 68/10; ул. Токарная 31−47, 44−80, 80/6, 82/3.

17 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. Долгожданная 28−30; ул. Лесная 61−129; ул. Лесная 61−127, 104−114; ул. Линейная 103−157, 112−166; ул. Лучевая 73−125, 78−100; ул. Мадояна 240−394, 245−323; ул. Пархоменко 3−7, 40−48; ул. Песчанокопская 57−125, 58−120; ул. Предботаническая 24−76, 139−201; ул. Сормовская 127−197, 136−220; ул. Целинная 34−98, 35−61.

17 января с 13−00 до 17−00 по адресам: ул. Глазунова 3−29, 28−36; ул. Красносельская 9−15, 22−36; ул. Кустанайская 1−79, 2−80; ул. Миллеровская 1−67, 2−72; ул. Мичуринская 24−56, 65−91; ул. Развилинская 35−79, 36−80; ул. Ровенская 1−25, 2−26; ул. Толмачёва 1−73, 12−90.

С 16 января по 18 января с 08−30 до 17−00 по адресам: ул. Благодатная 2−36, 5−41; пер. Вагайский 1−39, 2−38; ул. Вольская 2−34, 1−15; ул. Говорова 1−61, 2−64; пер. Дивный1−49, 2−78; ул. Заветинская 1−33, 2−38; пер. Кислородный 7−23, 2−8; ул. Лесопарковая 45−63, 56−90; ул. Мадояна 21−137, 58−110; ул. Разина 47−63, 106−134; пер. Белозёрский 11−19, 16−18; пер. Выготский 1−17, 2−16; пер. Вязовский 2−32, 1−15; пер. Еланский 1−27, 2−20; пер. Елецкий 1−19; пер. Знаменский 1−19, 2−20; ул. Родниковая 6−40, 25−39.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Нансена 363−389; ул. Березовская; ул. Пешкова 2−32,1−41; ул. Рылеева 2−30, 3−35; ул. Отдыха 2−24,1−23; ул. Центральная 1−17,2−28; ул. Краснопресненская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Тракторная 51−85, 36−46а; пер. Курильский; пер. Экскаваторный; ул. Борисоглебская 58−72, 73−93; ул. Иловайская 33−53, 32−64; пер. Рыбалкина; пер. Экскаваторный.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Атарбекова 22−100; 19−75; ул. Боряна 28−100; 33−95; ул. Пухляковская 22−56; 17−63; ул. Южная 45−79; пер. Закарпатский.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Тарновского-Терлецкого 39−97, 52−102; ул. Севастопольская 57−121, 60−110; ул. Тульская 47−115, 56−104; ул. Ташкентская 11−75, 8−68; ул. Таганрогская 9−25; ул. Автодорная; пер. Владивостокский 31−49, 54−76.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Большевистская 30−66, 41−83; ул. Земельная 28−50, 31−65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32−70, 51−85; ул. Стасова 39−63, 42−72; ул. Дачная 49−99; пер. Госпитальный 1−15, 2−28.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Добровольского 36; 36/1; 36/2; 38; 40 «а»; 42/1.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь