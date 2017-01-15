Первые три дня недели сотни ростовчан останутся без света

Как сообщили в электросетях, это связано с проведением технических работ. Список улиц, на которых отключат свет 16, 17 и 18 января (по информации администрации Ростова):

с 16 января по 18 января с 09−00 до 17−00 по адресам: просп. 40 Лет Победы 36−114; пер. Норильский 34; пер. Ягодный 2−6.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Солидарности 204−208, 219−265; ул. Детская 221−263, 196−244; ул. Равенства 36−64, 41−67.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: пер Роговский 1−69, 2−44; ул. Кржижановского 209−221.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 11 Линия 1−9, 2−12; ул. Советская 26−28.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 9 Линия 1−17, 2−20; ул. Закруткина 31−35.

16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Закруткина 2−30, 1−21; ул. 15 линия 14−32, 11−27; ул. 17 линия 1−23, 2−22; ул. Мясникова 23−37; ул. 19 Линия 2−10.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Новая 27; ул. Инструментальная 25−47, 2−18; ул. Промышленная 44−54, 37−45; пер. Деревообделочный 1−9, 2−10; просп. Мира 10−24.

16 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1−13, 2−12; пер. Медный, 8; ул. Русская 9−19, 32−68, 68/10; ул. Токарная 31−47, 44−80, 80/6, 82/3.

17 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. Долгожданная 28−30; ул. Лесная 61−129; ул. Лесная 61−127, 104−114; ул. Линейная 103−157, 112−166; ул. Лучевая 73−125, 78−100; ул. Мадояна 240−394, 245−323; ул. Пархоменко 3−7, 40−48; ул. Песчанокопская 57−125, 58−120; ул. Предботаническая 24−76, 139−201; ул. Сормовская 127−197, 136−220; ул. Целинная 34−98, 35−61.

17 января с 13−00 до 17−00 по адресам: ул. Глазунова 3−29, 28−36; ул. Красносельская 9−15, 22−36; ул. Кустанайская 1−79, 2−80; ул. Миллеровская 1−67, 2−72; ул. Мичуринская 24−56, 65−91; ул. Развилинская 35−79, 36−80; ул. Ровенская 1−25, 2−26; ул. Толмачёва 1−73, 12−90.

С 16 января по 18 января с 08−30 до 17−00 по адресам: ул. Благодатная 2−36, 5−41; пер. Вагайский 1−39, 2−38; ул. Вольская 2−34, 1−15; ул. Говорова 1−61, 2−64; пер. Дивный1−49, 2−78; ул. Заветинская 1−33, 2−38; пер. Кислородный 7−23, 2−8; ул. Лесопарковая 45−63, 56−90; ул. Мадояна 21−137, 58−110; ул. Разина 47−63, 106−134; пер. Белозёрский 11−19, 16−18; пер. Выготский 1−17, 2−16; пер. Вязовский 2−32, 1−15; пер. Еланский 1−27, 2−20; пер. Елецкий 1−19; пер. Знаменский 1−19, 2−20; ул. Родниковая 6−40, 25−39.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Нансена 363−389; ул. Березовская; ул. Пешкова 2−32,1−41; ул. Рылеева 2−30, 3−35; ул. Отдыха 2−24,1−23; ул. Центральная 1−17,2−28; ул. Краснопресненская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Тракторная 51−85, 36−46а; пер. Курильский; пер. Экскаваторный; ул. Борисоглебская 58−72, 73−93; ул. Иловайская 33−53, 32−64; пер. Рыбалкина; пер. Экскаваторный.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Атарбекова 22−100; 19−75; ул. Боряна 28−100; 33−95; ул. Пухляковская 22−56; 17−63; ул. Южная 45−79; пер. Закарпатский.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Тарновского-Терлецкого 39−97, 52−102; ул. Севастопольская 57−121, 60−110; ул. Тульская 47−115, 56−104; ул. Ташкентская 11−75, 8−68; ул. Таганрогская 9−25; ул. Автодорная; пер. Владивостокский 31−49, 54−76.

С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Большевистская 30−66, 41−83; ул. Земельная 28−50, 31−65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32−70, 51−85; ул. Стасова 39−63, 42−72; ул. Дачная 49−99; пер. Госпитальный 1−15, 2−28.

17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Добровольского 36; 36/1; 36/2; 38; 40 «а»; 42/1.