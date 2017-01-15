Первые три дня недели сотни ростовчан останутся без света
Портал городской администрации распространил информацию об отключениях света на многих ростовских улицах.
Портал городской администрации распространил информацию об отключениях света на многих ростовских улицах.
Как сообщили в электросетях, это связано с проведением технических работ. Список улиц, на которых отключат свет 16, 17 и 18 января (по информации администрации Ростова):
с 16 января по 18 января с 09−00 до 17−00 по адресам: просп. 40 Лет Победы 36−114; пер. Норильский 34; пер. Ягодный 2−6.
17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Солидарности 204−208, 219−265; ул. Детская 221−263, 196−244; ул. Равенства 36−64, 41−67.
16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: пер Роговский 1−69, 2−44; ул. Кржижановского 209−221.
16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 11 Линия 1−9, 2−12; ул. Советская 26−28.
17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. 9 Линия 1−17, 2−20; ул. Закруткина 31−35.
16 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Закруткина 2−30, 1−21; ул. 15 линия 14−32, 11−27; ул. 17 линия 1−23, 2−22; ул. Мясникова 23−37; ул. 19 Линия 2−10.
17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Новая 27; ул. Инструментальная 25−47, 2−18; ул. Промышленная 44−54, 37−45; пер. Деревообделочный 1−9, 2−10; просп. Мира 10−24.
16 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1−13, 2−12; пер. Медный, 8; ул. Русская 9−19, 32−68, 68/10; ул. Токарная 31−47, 44−80, 80/6, 82/3.
17 января с 09−00 до 13−00 по адресам: ул. Долгожданная 28−30; ул. Лесная 61−129; ул. Лесная 61−127, 104−114; ул. Линейная 103−157, 112−166; ул. Лучевая 73−125, 78−100; ул. Мадояна 240−394, 245−323; ул. Пархоменко 3−7, 40−48; ул. Песчанокопская 57−125, 58−120; ул. Предботаническая 24−76, 139−201; ул. Сормовская 127−197, 136−220; ул. Целинная 34−98, 35−61.
17 января с 13−00 до 17−00 по адресам: ул. Глазунова 3−29, 28−36; ул. Красносельская 9−15, 22−36; ул. Кустанайская 1−79, 2−80; ул. Миллеровская 1−67, 2−72; ул. Мичуринская 24−56, 65−91; ул. Развилинская 35−79, 36−80; ул. Ровенская 1−25, 2−26; ул. Толмачёва 1−73, 12−90.
С 16 января по 18 января с 08−30 до 17−00 по адресам: ул. Благодатная 2−36, 5−41; пер. Вагайский 1−39, 2−38; ул. Вольская 2−34, 1−15; ул. Говорова 1−61, 2−64; пер. Дивный1−49, 2−78; ул. Заветинская 1−33, 2−38; пер. Кислородный 7−23, 2−8; ул. Лесопарковая 45−63, 56−90; ул. Мадояна 21−137, 58−110; ул. Разина 47−63, 106−134; пер. Белозёрский 11−19, 16−18; пер. Выготский 1−17, 2−16; пер. Вязовский 2−32, 1−15; пер. Еланский 1−27, 2−20; пер. Елецкий 1−19; пер. Знаменский 1−19, 2−20; ул. Родниковая 6−40, 25−39.
С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Нансена 363−389; ул. Березовская; ул. Пешкова 2−32,1−41; ул. Рылеева 2−30, 3−35; ул. Отдыха 2−24,1−23; ул. Центральная 1−17,2−28; ул. Краснопресненская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский.
С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Тракторная 51−85, 36−46а; пер. Курильский; пер. Экскаваторный; ул. Борисоглебская 58−72, 73−93; ул. Иловайская 33−53, 32−64; пер. Рыбалкина; пер. Экскаваторный.
С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Атарбекова 22−100; 19−75; ул. Боряна 28−100; 33−95; ул. Пухляковская 22−56; 17−63; ул. Южная 45−79; пер. Закарпатский.
С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул.
С 16 января по 20 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Большевистская 30−66, 41−83; ул. Земельная 28−50, 31−65; ул. Таганрогская 90; ул.
17 января с 09−00 до 17−00 по адресам: ул. Добровольского 36; 36/1; 36/2; 38; 40 «а»; 42/1.