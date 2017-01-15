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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Задержанные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли в Минск

Рейс В2−492/S7−4505 из Санкт-Петербурга, который должен был прилететь в Минск в 12.00, прибыл в 13.05. Рейс из московского аэропорта Домодедово B2−958/S7−4435 приземлился в 12.54. Задержки рейсов были связаны с погодными условиями в России.

Источник: AP 2016

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли в Национальный аэропорт Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рейс В2−492/S7−4505 из Санкт-Петербурга, который должен был прилететь в Минск в 12.00, прибыл в 13.05. Рейс из московского аэропорта Домодедово B2−958/S7−4435 приземлился в 12.54. Задержки рейсов были связаны с погодными условиями в России.

Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск задерживаютсяТак, задерживается рейс В2−492/S7−4505 из Санкт-Петербурга, который должен был прилететь в Минск в 12.00. Пока не прибыл и рейс из московского аэропорта Домодедово B2−958/S7−4435.

Данные онлайн-табло ряда российских аэропортов свидетельствуют, что рейсы по-прежнему отменяются либо задерживаются. Сегодня из-за непогоды в московском аэропорту Шереметьево отменены 30 рейсов, более 20 задержаны. Отмены и задержки фиксировались также в аэропорту Домодедово.

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