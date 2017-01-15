Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам

Последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия должна быть показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия будет транслироваться на минуту позже, с 00.01 мск.

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», — такое сообщение появилось в официальном профиле сериала в Twitter. Оно снабжено тэгом «Избавьте меня от спойлеров».

​"Российскую версию серии «Последнее дело» нелегально загрузили (в интернет — ред.). Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось, — написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.

При этом в комментарии к ее твиту один из пользователей удивился тому, что сериал переводят на русский язык, и поинтересовался, кто его озвучивает. «У нас есть особый парень с подходящим голосом», — написала ему в ответ пользователь соцсети Elena_alvery.

​Также в соцсетях распространяются ироничные сообщения с тэгом #russiansdidit, в котором вина за утечку возлагается на российских хакеров.