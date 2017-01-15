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19:07 (мск), источник: РИА Крым

В Никитском ботаническом саду цветут десятки растений

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости (Крым). Около десятка растений цветут в настоящий момент в Никитском ботаническом саду, рассказала в комментарии радио «Спутник» в Крыму заведующая экскурсионным отделом НБС Людмила Аксенова. Она уточнила, что речь идет об экзотических растениях.

Источник: РИА "Новости"

«Наша коллекция разнообразна, около 2 тыс видов и сортов растений со всех уголков земного шара. Поскольку эти растения к нам приехали из более теплолюбивых регионов — это субтропики, тропики — мы можем хвастать тем, что у нас, несмотря на зиму, на новый год в ботаническом саду цветут подснежники, мушмула японская, зимоцвет, который не просто интересен своим цветком, но он еще обладает великолепнейшим ароматом, наполняя парк экзотическим, летним ароматом, магония зацвела, жасмин голоцветковый», — рассказала она.

Людмила Аксенова напомнила, что в апреле стартует первая выставка в цветочном календаре ботанического сада — выставка тюльпанов.

«Она уже сейчас высажена, тюльпаны будут представлены на 17 участке, за розарием», — уточнила Аксенова.

На смену тюльпанам придут ирисы — в мае, следом (в мае-июне) можно будет увидеть розы. Второй пик их цветения приходится на сентябрь и длится при благоприятной погоде почти всю зиму.

«Еще на прошлой неделе гуляла по розарию, было много роз в цвету, это розы с прошлого года, они доцветают», — отметила она.

Розы в июне сменят климатисы и лилейники, ближе к концу лета зацветут канны, а завершит 2017 год в октябре — ноябре бал хризантем.

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