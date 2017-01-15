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18:37 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский зоопарк в ближайшее время сформирует новую коллекцию птиц

Свою помощь предложили многие зоопарки и заповедники страны.

Воронежский зоопарк в ближайшее время приступит к формированию новой коллекции птиц. Ведь из-за эпидемии гриппа там погибли сразу 176 обитателей.

В зоопарке было много едких и краснокнижных птиц — орлан-белохвост, филин, ястреб, утка Мандаринка, попугаи, аист, павлин, лебедь, гусь, фазан, ушастые и болотные совы, ястреб и другие.

Помочь восстановить коллекцию обещали представители евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Также помощь предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки и заповедники.

«Очень жаль потерять коллекцию, на формирование которой ушел не один год, — написали в письме зоопарку Воронежа в ЕАРАЗА. — Но, к сожалению, ни один зоопарк не застрахован от подобных случаев. Самое главное, что вы и ваш коллектив смогли вовремя взять ситуацию под контроль и не допустить опасности, которая угрожала не только животным, но и людям».

По словам специалистов, сейчас важно проанализировать случившееся, чтобы подготовить все необходимые условия для восстановления утраченного поголовья.

Напомним, что птицы начали массово гибнуть в зоопарке на новогодних каникулах. С 3 по 7 января скончались сразу 35 птиц. А все оставшееся поголовье из 141 птицы подвергли эвтаназии. Жестокая мера вызвала большой общественный резонанс. Так ведущий Николай Дроздов назвал уничтожение птиц «огульным подходом». Ученый заявлял, что болезнь — не повод убивать сразу всех пернатых.

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