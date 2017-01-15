Воронежский зоопарк в ближайшее время сформирует новую коллекцию птиц
Свою помощь предложили многие зоопарки и заповедники страны.
Свою помощь предложили многие зоопарки и заповедники страны.
Воронежский зоопарк в ближайшее время приступит к формированию новой коллекции птиц. Ведь
В зоопарке было много едких и краснокнижных птиц —
Помочь восстановить коллекцию обещали представители евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).
Также помощь предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки и заповедники.
«Очень жаль потерять коллекцию, на формирование которой ушел не один год, — написали в письме зоопарку Воронежа в ЕАРАЗА. — Но, к сожалению, ни один зоопарк не застрахован от подобных случаев. Самое главное, что вы и ваш коллектив смогли вовремя взять ситуацию под контроль и не допустить опасности, которая угрожала не только животным, но и людям».
По словам специалистов, сейчас важно проанализировать случившееся, чтобы подготовить все необходимые условия для восстановления утраченного поголовья.
Напомним, что птицы начали массово гибнуть в зоопарке на новогодних каникулах. С 3 по 7 января скончались сразу 35 птиц. А все оставшееся поголовье из 141 птицы подвергли эвтаназии. Жестокая мера вызвала большой общественный резонанс. Так ведущий Николай Дроздов назвал уничтожение птиц «огульным подходом». Ученый заявлял, что болезнь — не повод убивать сразу всех пернатых.