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18:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Погибшего в авиакатастрофе Ту-154 воронежского артиста похоронят 16 января

Церемония прощания с Евгением Булочниковым пройдет в Мытищах.

Источник: РИА "Воронеж"

Погибшего в авиакатастрофе Ту-154 выпускника Воронежского областного училища культуры Евгения Булочникова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области в понедельник, 16 января. Прощание с солистом Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова начнется в 13:30, написала пресс-секретарь коллектива Валентина Максимова на своей странице в Facebook.

По информации Максимовой, прощание, отпевание и захоронение пройдут в три этапа. В 9:30 похоронят погибших при крушении самолета Минобороны России журналистов и его экипаж ­- вероятнее всего, в том числе и уроженца Воронежа бортинженера Виктора Сушкова. В 11:30 И 13:30 — артистов ансамбля Александрова.

Пользователи соцсети распространили список с 18 фамилиями — тех людей, чьи останки водолазам не удалось найти. В списке числится и выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию об обнаружении останков и похоронах Виктора Сушкова и Лилии Пырьевой.

Контекст

Самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря. Лайнер упал в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое гражданских служащих, девять журналистов ­- по трое сотрудников «Первого канала», НТВ и «Звезды», специалист в области паллиативной медицины Елизавета Глинка (Доктор Лиза), 63 артиста ансамбля имени Александрова и его худрук Валерий Халилов.

Ансамбль имени Александрова собирался дать новогодний концерт для авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Среди погибших оказались выпускница Воронежского хореографического училища (ВХУ) Лилия Пырьева, выпускник Воронежского областного училища культуры Евгений Булочников и бортинженер из Воронежа Виктор Сушков.

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