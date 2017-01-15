Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Украина решила заплатить за дружбу с США
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
17:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимир Маркин анонсировал сборник детективных новелл

Бывший руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин объявил о выходе его новой книги «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений». Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 15 января.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю коллег с днем Следственного комитета Российской Федерации! В качестве подарка сдал в печать новую книгу о следователях», — сообщил Маркин.

Согласно фотографии обложки, которую опубликовал бывший пресс-секретарь СК, книга написана в «редком и самом востребованном жанре документального детектива». Издание состоит из пяти новелл «об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния».

В рассказах речь пойдет о «банде ГТА», теракте в аэропорту Домодедово, прибалтийских пиратах, а также о катастрофе самолета Як-52 в Ярославле.

Предыдущая книга Маркина — «Самые громкие преступления XXI века в России» — была издана в сентябре 2016 года. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов и сотрудница «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинили пресс-секретаря СКР в плагиате, заявив, что в книге есть заимствования из их статей. Автор на это ответил, что не осуществлял непосредственной работы по составлению текста своей книги.

Маркин возглавлял пресс-службу Следственного комитета России с 2011-го по 2016 год. С октября он работает в компании «Русгидро» в должности первого заместителя генерального директора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, когда Россия может отменить санкции
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь