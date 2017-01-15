Владимир Маркин анонсировал сборник детективных новелл

Согласно фотографии обложки, которую опубликовал бывший пресс-секретарь СК, книга написана в «редком и самом востребованном жанре документального детектива». Издание состоит из пяти новелл «об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния».

«Поздравляю коллег с днем Следственного комитета Российской Федерации! В качестве подарка сдал в печать новую книгу о следователях», — сообщил Маркин.

В рассказах речь пойдет о «банде ГТА», теракте в аэропорту Домодедово, прибалтийских пиратах, а также о катастрофе самолета Як-52 в Ярославле.

Предыдущая книга Маркина — «Самые громкие преступления XXI века в России» — была издана в сентябре 2016 года. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов и сотрудница «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинили пресс-секретаря СКР в плагиате, заявив, что в книге есть заимствования из их статей. Автор на это ответил, что не осуществлял непосредственной работы по составлению текста своей книги.