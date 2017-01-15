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18:19 (мск), источник: Sputnik.md

Предупреждение: где в Кишиневе отключат воду в понедельник

АО Apă-Canal Chişinău предупредил жителей молдавской столицы о том, где 16 января не будет воды.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Кишиневцы останутся в понедельник без воды, сообщается на сайте АО Apă-Canal Chişinău.

Хорошо, что поставщик отключит не весь город, а только некоторые улицы. Временно прекратится подача воды по ул. Трандафирилор, 1−31, 2−8, в том числе с дробью и на проспекте Дечебал, 16−22, 66−68, в том числе с дробью. Воды не будет с 09.00 до 16.00.

«Поставщик обращается к потребителям с призывом запастись необходимым объемом питьевой воды», — сообщается на сайте Apă-Canal Chişinău.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится по запланированному графику. Все подробности можно узнать по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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