Предупреждение: где в Кишиневе отключат воду в понедельник

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Кишиневцы останутся в понедельник без воды, сообщается на сайте АО Apă-Canal Chişinău.

Хорошо, что поставщик отключит не весь город, а только некоторые улицы. Временно прекратится подача воды по ул. Трандафирилор, 1−31, 2−8, в том числе с дробью и на проспекте Дечебал, 16−22, 66−68, в том числе с дробью. Воды не будет с 09.00 до 16.00.

«Поставщик обращается к потребителям с призывом запастись необходимым объемом питьевой воды», — сообщается на сайте Apă-Canal Chişinău.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится по запланированному графику. Все подробности можно узнать по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.