Выезда из Беларуси в Литву ожидают на границе 160 фур

По последним данным, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 150. В «Котловке» очередь уменьшилась: здесь находятся 10 грузовиков. В «Привалке» и «Беняконях» очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Берестовица» в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 15. В остальных выезд свободен. На украинском направлении очередей в пунктах пропуска не отмечается.