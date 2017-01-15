Британская газета вновь назвала Казахстан «страной Бората»

Британское издание The Sun опубликовало статью, в которой упомянуло о Казахстане как о стране, прославившейся благодаря фильму «Борат», сообщает Zakon.kz.

В статье указывается, что «английские дети знают математику хуже, чем даже дети из страны Бората — Казахстана».

Как написало издание, «Страна, которая прославилась благодаря фильму Саши Барона Коэна, заняла седьмое место в рейтинге знаний по математике среди детей 13 и 14 лет». При этом Британия оказалась в этом же рейтинге на 10 месте.

Далее газета приводит данные по успеваемости британских детей по сравнению с другими странами, включая европейские и азиатские, и утверждает, что хотя с 2011 года данные рейтинга мало изменились, за последние 20 лет ученики в Великобритании улучшили свои показатели.

Подобные рейтинги от TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study), сообщает издание, публикуются каждые четыре года. Их составляют на основе тестирования более 600 тысяч учеников в возрасте от 10 до 14 лет в 57 странах.