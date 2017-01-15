Американец отомстил чиновникам, заплатив налоги пятью тележками с мелочью

Таким образом Стаффорд решил проучить местных чиновников. Американец долгое время пытался выяснить, каким налогом будут облагаться два новых автомобиля его семьи. Однако представители департамента не предоставили мужчине телефонные номера необходимых ему специалистов, что, по словам Стаффорда, противоречит федеральному Закону о свободе информации.

Потратив несколько месяцев на споры с чиновниками, американец подал в суд на департамент транспорта. Однако в ходе судебного процесса помощник генерального прокурора штата Вирджиния передал истцу требуемый список телефонных номеров, и поэтому судья объявил о прекращении рассмотрения дела.

Но Стаффорд не остановился на этом. «Они собираются и дальше причинять мне хлопоты, поэтому я позабочусь о том, чтобы им тоже было неудобно», — заявил он журналистам.

Выяснив, что налог на новые автомобили составит 3 тысячи долларов, американец оформил в местном банке заказ на выдачу 300 тысяч одноцентовых монет, погрузил их в пять тележек и отвез в департамент.