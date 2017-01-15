Очереди на границе с Литвой: выезда из Беларуси ждут 160 фур

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, выезда из республики в соседнее государство в международных пунктах пропуска ожидают 160 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным ГПК, выезда из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 ожидают 160 грузовых автомобилей.

Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог»: здесь выезда ждут 150 автомобилей, в «Котловке» очередь уменьшилась -здесь находятся 10 грузовиков, в «Привалке» и «Беняконях» очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Берестовица» в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 15. В остальных пунктах пропуска очередей нет.

Также не отмечается очередей и в направлении Украины.