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19:18 (мск), источник: Sputnik.by

Очереди на границе с Литвой: выезда из Беларуси ждут 160 фур

Самая сложная ситуация — в «Каменном Логе», в «Котловке» очереди немного сократились, Привалка и Бенякони свободны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, выезда из республики в соседнее государство в международных пунктах пропуска ожидают 160 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным ГПК, выезда из Беларуси в Литву по состоянию на 18:00 ожидают 160 грузовых автомобилей.

Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог»: здесь выезда ждут 150 автомобилей, в «Котловке» очередь уменьшилась -здесь находятся 10 грузовиков, в «Привалке» и «Беняконях» очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Берестовица» в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 15. В остальных пунктах пропуска очередей нет.

Также не отмечается очередей и в направлении Украины.

Ранее ГПК сообщал, что, по информации литовской стороны, 14—15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный пункт пропуска в Беларуси «Котловка») оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.

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