ДТП на дорогах Молдовы можно избежать: полезные советы полиции
Водителей в Молдове предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
Водителей в Молдове предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Сильный туман и гололедица затруднили движение транспорта в северных районах страны, сообщили журналистам в воскресенье в Национальном инспекторате патрулирования.
Погодные условия неблагоприятно сказываются на трафике. Специалисты просят водителей транспортных средств быть бдительными,
Полиция призывает водителей соблюдать дистанцию и придерживаться скоростного режима. Метеорологи прогнозируют в ближайшее время ухудшение погоды. Снова ожидаются заморозки.