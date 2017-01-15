ДТП на дорогах Молдовы можно избежать: полезные советы полиции

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Сильный туман и гололедица затруднили движение транспорта в северных районах страны, сообщили журналистам в воскресенье в Национальном инспекторате патрулирования.

Погодные условия неблагоприятно сказываются на трафике. Специалисты просят водителей транспортных средств быть бдительными, из-за тумана возможно увеличение количества ДТП.

Полиция призывает водителей соблюдать дистанцию и придерживаться скоростного режима. Метеорологи прогнозируют в ближайшее время ухудшение погоды. Снова ожидаются заморозки.