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19:44 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП на дорогах Молдовы можно избежать: полезные советы полиции

Водителей в Молдове предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Сильный туман и гололедица затруднили движение транспорта в северных районах страны, сообщили журналистам в воскресенье в Национальном инспекторате патрулирования.

Погодные условия неблагоприятно сказываются на трафике. Специалисты просят водителей транспортных средств быть бдительными, из-за тумана возможно увеличение количества ДТП.

Полиция призывает водителей соблюдать дистанцию и придерживаться скоростного режима. Метеорологи прогнозируют в ближайшее время ухудшение погоды. Снова ожидаются заморозки.

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