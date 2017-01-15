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20:23 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 января

16 января в Молдове переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках минус 4, в Бельцах и Оргееве — три ниже ноля. В Кишинев и Тирасполе — минус один, в Леове и Комрате столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Кагуле — один с плюсом.

Ближайшие дни будут морозными. В Кишиневе — до минус восьми, ночью — до 17 ниже ноля.

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