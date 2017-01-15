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22:41 (мск), источник: Интерфакс

Прибытие двух самолетов в Екатеринбург задерживается из-за тумана в аэропорту «Кольцово»

Екатеринбург. 15 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Туман в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» стал причиной двухчасовой задержки прибытия двух рейсов, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе аэропорта.

Источник: Reuters

«По имеющимся данным, такие погодные условия сохранятся до двух часов ночи по местному времени», — уточнили в пресс-службе. В аэропорту отметили, что часть авиакомпаний принимает решение совершать посадку, часть ожидает улучшения метеоусловий. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на два часа позднее расписания прибудет борт «Уральских авиалиний» из Симферополя, и с такой же задержкой — рейс авиакомпании «Оренбуржья», следующий по маршруту Нижневартовск-Тюмень-Екатеринбург.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», командир самолета, выполнявшего рейс Симферополь-Екатеринбург, в связи с плохими метеоусловиями в аэропорту прибытия совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме — в Тюмени.

«В настоящее время борт уже заправляется и готовится к вылету в Екатеринбург», — уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.

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