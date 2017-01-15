Следующая неделя в Башкирии пройдет под знаком Крещенских морозов

В понедельник, 16 января, на территории Башкирии преимущественно ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью температура воздуха составит 18 градусов ниже нуля, а днем воздух немного прогреется, буквально на пару градусов.

Во вторник, 17 января, синоптики обещают такую же погоду: пасмурно, без осадков, морозно на уровне минус 16 и минус 18 градусов.

В среду, 18 января, характер погоды сохранится.

В четверг, 19 января, температура воздуха будет примерно такой же, как и в предыдущие дни. Но при этом синоптики предсказали появление южного ветра с небольшим снегом.

В пятницу, 20 января, ожидается облачная погода с небольшим снежком и температурой воздуха до минус 17 градусов в ночное время и до минус 15 градусов днем.

В субботу, 21 января, Башгидромет вновь обещает облачную погоду с небольшим снегом. Температура воздуха немного смягчится: ночью минус 15 градусов, днем до минус 12 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 22 января, станет еще теплее — при облачной погоде с небольшим снежком воздух прогреется до минус 9 градусов ниже нуля.