Туманы, низовая метель и гололед ожидаются в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 16 января в северо-восточной части республики и на юге 16 января сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами ожидается туман. На юго-востоке местами — гололед, усиление ветра, низовая метель, сообщает РГП «Казгидромет».
Источник:Kazinform
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−23 м/с, низовая метель. В Южно-Казахстанской области — туман, усиление ветра 15−20 м/с, низовая метель. В Кызылординской области местами ожидается ветер 15−20 м/с. В Акмолинской, Актюбинский, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.