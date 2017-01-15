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22:11 (мск), источник: Kazinform

Туманы, низовая метель и гололед ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 16 января в северо-восточной части республики и на юге 16 января сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами ожидается туман. На юго-востоке местами — гололед, усиление ветра, низовая метель, сообщает РГП «Казгидромет».

Источник: Kazinform

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−23 м/с, низовая метель. В Южно-Казахстанской области — туман, усиление ветра 15−20 м/с, низовая метель. В Кызылординской области местами ожидается ветер 15−20 м/с. В Акмолинской, Актюбинский, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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