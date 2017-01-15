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22:31 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве ветераны АТО почтили память погибших «киборгов»

Мероприятие было организовано общественной организацией «Украинская ассоциация инвалидов АТО».

Источник: Telegraf.com.ua

В Национальном военно-историческом музее Украины состоялось мероприятие, посвященное памяти защитников Донецкого аэропорта, героически погибших два года назад. В киевском музее собрались бойцы, которые прошли тот ад, а также матери и родные погибших, сообщает «Цензор. НЕТ».

«Мероприятие было организовано общественной организацией “Украинская ассоциация инвалидов АТО” совместно с сестрой Героя Украины киборга Ивана Зубкова — Ириной Зубковой. Она от имени всех семей обратилась к городским властям с просьбой сделать сквер и памятник в честь защитников Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.

На Донбассе ровно 2 года назад, 19 и 20 января, в результате подрыва терминала ДАП (Донецкого аэропорта) Украина потеряла 58 защитников-«киборгов», которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. Всего оборона аэропорта продолжалась 242 дня, пока здания, находившиеся на его территории, в результате длительных боев не были уничтожены полностью.

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