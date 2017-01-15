В Киеве ветераны АТО почтили память погибших «киборгов»
Мероприятие было организовано общественной организацией «Украинская ассоциация инвалидов АТО».
Мероприятие было организовано общественной организацией «Украинская ассоциация инвалидов АТО».
В Национальном
«Мероприятие было организовано общественной организацией “Украинская ассоциация инвалидов АТО” совместно с сестрой Героя Украины киборга Ивана Зубкова — Ириной Зубковой. Она от имени всех семей обратилась к городским властям с просьбой сделать сквер и памятник в честь защитников Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.
На Донбассе ровно 2 года назад, 19 и 20 января, в результате подрыва терминала ДАП (Донецкого аэропорта) Украина потеряла 58 защитников-«киборгов», которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. Всего оборона аэропорта продолжалась 242 дня, пока здания, находившиеся на его территории, в результате длительных боев не были уничтожены полностью.