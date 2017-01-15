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22:50 (мск), источник: ТАСС

Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезни

Королева Великобритании пришла в церковь почтить память своего зятя, который скончался два дня назад.

Источник: AP 2016

ЛОНДОН, 15 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в поминальной церковной службе по бывшему мужу ее покойной сестры Маргарет лорду Сноудону, которая состоялась в церкви Святой Марии Магдалины в деревне Флитчем неподалеку от монаршей резиденции Сэндрингем. Это было второе появление Ее Величества на публике после тяжелой простуды, которая помешала ей принять участие в традиционных рождественских и новогодних службах.

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Несмотря на промозглую погоду, королева специально пришла почтить память своего зятя, который скончался два дня назад в возрасте 86-лет. Монарха сопровождал ее 95-летний супруг Герцог Эдинбургский принц Филип и сын лорда Сноудона Дэвид Армстронг-Джонс. Елизавета предстала перед публикой в сиреневом пальто и такого же цвета шляпке. Она хорошо выглядела и уверенно держала зонт в руках, что визуально свидетельствовало о добром здравии.

После простуды королева не появлялась на публике в течение трех недель, что неизбежно вызвало у общественности обеспокоенность в отношении состояния здоровья главы венценосной семьи Виндзоров. Однако 8 января затянувшаяся пауза была прервана — в этот день Елизавета II приняла участие в церковной службе в том же самом храме, что и сегодня.

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летний юбилей. 21 апреля нынешнего года королеве Елизавете должен будет исполниться 91 год.

Энтони Армстронг-Джонс (1930−2017), более известный как лорд Сноудон, в 1950-х годах прославился как талантливый фотограф-портретист. В браке с принцессой Маргарет (1930−2002) он прожил 18 лет, но, несмотря на развод в 1978 году, сохранил в дальнейшем добрые отношения с королевской семьей.

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