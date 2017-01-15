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15 января, источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 16 января: преимущественно без осадков, местами снег с дождем

По всей Украине синоптики прогнозируют без осадков, местами мокрый снег с дождем.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране −1…+1 градусов; ночные показатели будут −4…−6. Ветер западного направления 5−10 м/с. В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем от 0 до 2, ночью −1…+1.

На севере Украины мокрый снег с дождем. Температура воздуха в среднем по региону днем −1…−4, ночью −4…−7. В городах восточной Украины мокрый снег с дожем. Температура днем от 0 до +1, ночью −1…+1.

В южных областях мокрый снег с дожем. Температура днем −1…−3, ночью −6…−8. В западной части без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается −3…−5, ночью −7…−11.

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