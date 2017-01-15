Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
14События недели в фотографиях
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
15 января, источник: Kazinform

Молодежный флешмоб в честь зимней Универсиады прошел в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Жамбылская молодежь поддерживает казахстанских спортсменов, которые выступят на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, заявили своим флешмобом учащиеся таразской Назарбаев школы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

Источник: Kazinform

Массовый флеш-моб в поддержку казахстанских спортсменов состоялся на площадке возле Дворца спорта «Тараз-Арена». Ученики Назарбаев школы пожелали успеха казахстанским спортсменам на предстоящих спортивных состязаниях Универсиады-2017 в Алматы. В небо на воздушных шарах запустили плакат с пожеланиями ярких побед на родной земле.

«Всё в этой жизни зависит только от вас самих, — сказала выступившая на мероприятии мастер спорта международного класса РК по плаванию, член сборной национальной команды РК, впервые в истории страны завоевавшая золотую медаль в плавании на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина. — Только упорством и трудом можно добиться исполнения того, о чем вы мечтаете. Поэтому не бойтесь мечтать и добивайтесь исполнения своей мечты. Через несколько дней мы будем болеть за наших спортсменов, которые выступят на Универсиаде. Для многих это будет звездный час, исполнение мечты. Пожелаем им спортивной удачи и побед!».

Боксер, участник Олимпиады в Лондоне Гани Жайлауов и победитель чемпионата по национальному виду спорта казах курес Даулет Пахридинов также пожелали казахстанцам побед и медалей на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков рассказал о «тысячах» кибератак на сайт Путина в день
Кремль прокомментировал назначение Тиллерсона госсекретарем
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Постпред Израиля при ООН раскритиковал парижскую конференцию
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Обнаружено тело третьего пропавшего в Краснодаре ребенка
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь