Молодежный флешмоб в честь зимней Универсиады прошел в Таразе

Массовый флеш-моб в поддержку казахстанских спортсменов состоялся на площадке возле Дворца спорта «Тараз-Арена». Ученики Назарбаев школы пожелали успеха казахстанским спортсменам на предстоящих спортивных состязаниях Универсиады-2017 в Алматы. В небо на воздушных шарах запустили плакат с пожеланиями ярких побед на родной земле.

«Всё в этой жизни зависит только от вас самих, — сказала выступившая на мероприятии мастер спорта международного класса РК по плаванию, член сборной национальной команды РК, впервые в истории страны завоевавшая золотую медаль в плавании на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина. — Только упорством и трудом можно добиться исполнения того, о чем вы мечтаете. Поэтому не бойтесь мечтать и добивайтесь исполнения своей мечты. Через несколько дней мы будем болеть за наших спортсменов, которые выступят на Универсиаде. Для многих это будет звездный час, исполнение мечты. Пожелаем им спортивной удачи и побед!».

Боксер, участник Олимпиады в Лондоне Гани Жайлауов и победитель чемпионата по национальному виду спорта казах курес Даулет Пахридинов также пожелали казахстанцам побед и медалей на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде.