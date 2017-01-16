Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге
Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу
Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу
У девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли. Чтобы саркома не развилась дальше, медики приняли решение ампутировать ногу до колена.
Отрезанную конечность очистили от мягкий тканей, и от ее лица девушка начала вести страницу в соцсети.
Она надеется, что профиль станет популярным, и у нее получится собрать деньги на медицинские расходы.
Ежедневно владелица профиля публикует фото ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными, путешествует по миру и пытается вести активный образ жизни.
В настоящий момент у ноги Лойалл больше девяти тысяч подписчиков.