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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Рабочая неделя в Приморье начнется с потепления

Крещенские морозы придут в край во второй половине недели.

Источник: VLADNEWS

Потепление придет в Приморье в начале рабочей недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру. Морозы ослабнут, а осадки на территории края уменьшатся, поэтому столбики термометров начнут подниматься.

Во Владивостоке в первые рабочие дни будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем −6…−8 °С, ночью −10…−12 °С.

Однако потепление порадует приморцев недолго, так как во второй половине недели в край придут крещенские морозы, которые также продлятся недолго.

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