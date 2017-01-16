Рабочая неделя в Приморье начнется с потепления

Потепление придет в Приморье в начале рабочей недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру. Морозы ослабнут, а осадки на территории края уменьшатся, поэтому столбики термометров начнут подниматься.

Во Владивостоке в первые рабочие дни будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем −6…−8 °С, ночью −10…−12 °С.

Однако потепление порадует приморцев недолго, так как во второй половине недели в край придут крещенские морозы, которые также продлятся недолго.