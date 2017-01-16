Более 260 тысяч приморских пенсионеров уже получили единовременную выплату в размере 5 000 рублей

Напомним, в целом по России единовременная выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

«Необходимые на единовременную выплату средства, а в Приморском крае это 2,8 млрд. рублей поступили утром 11 января 2017 года, буквально в течение часа они были направлены доставщикам — финансово-кредитным учреждениям и Почте России. И уже вечером 11 января наши пенсионеры начали получать выплату», — рассказала Галина Никитченко, заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю. В первую рабочую неделю выплаты были доставлены 262,5 тыс. пенсионерам.

Напомним, доставка выплаты будет производиться тем же способом, каким гражданину доставляется пенсия, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями всех видов пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный пенсионер»), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.