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03:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

Небольшой снег пройдет в Иркутске 16 января

Подует легкий ветер.

Осадки прогнозируют синоптики 16 января в Иркутске.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в областном центре пойдет небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер до 4−9 м/с. Днем потеплеет до -13, -15 градусов.

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