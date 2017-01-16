Чудом сохранившиеся книги из библиотеки Элеоноры Прей привезут во Владивосток

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Чудом сохранившуюся часть библиотеки Элеоноры Прей привезут во Владивосток. Все книги, кроме Библии, на русском языке. Литературу в дар музею им. Арсеньева передала внучка знаменитой американки Патриция Сильвер. Об это на своей страничке в соцсети рассказал директор краевого государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, сообщает РИА PrimaMedia.

«Пока родной город спит, чудом сохранившаяся часть библиотеки Элеоноры Прей готовится к отправке во Владивосток. Все книги, кроме Библии, на русском языке. Пушкин, Некрасов, Толстой… На каждой книге ее автограф, на некоторых дарственные надписи владивостокских друзей. Здесь и госпожа Бушуева (вдова убитого на острове Аскольд городского прокурора), и госпожа Кнорринг (супруга адмирала Кнорринга), и конечно любимый друг Элеоноры Прей доктор Штейн (фельдшер с крейсера “Громобой”). Прошлое продолжается. Библиотека сохранена внучкой Элеоноры Прей. Патриция Сильвер передает книги Владивостоку с радостью, жалеет только, что сама не может приехать», — написал на своей странице Виктор Шалай.

Справка: Элеонора Лорд Прей, уроженка Южного Бервика, прибыла на Дальний Восток в июне 1894 года еще молодой и восторженной женщиной, только что вышедшей замуж за одного из членов семьи Чарльза и Сары Смит, торговцев, владевших во Владивостоке «Американским магазином».

Элеонора была талантливой и наблюдательной рассказчицей и практически ежедневно, а то и по нескольку раз в день писала и отправляла письма своим родственникам в Новую Англию (как называют в США восточные штаты), Европу и Китай, описывая жизнь во Владивостоке.

Элеонора Прей любила Владивосток всем сердцем, несмотря на то, что пережила вместе с ним русско-японскую войну 1904−1905 годов, Первую мировую войну, революцию, интервенцию.

Здесь, на Покровском кладбище в 1923 году она похоронила своего мужа Фредерика (позже его прах был переправлен в Америку), после этого устроилась бухгалтером в торговый дом «Кунст и Альберс» и продолжала работать там вплоть до 1930 года, пока компанию окончательно не закрыли. Только тогда, когда Элеоноре Прей не на что стало жить, она покинула Владивосток. Она перебралась в Китай, где через несколько лет была интернирована. Но даже в лагере она продолжала вести свой дневник.