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03:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Чудом сохранившиеся книги из библиотеки Элеоноры Прей привезут во Владивосток

Литературу в дар музею им. Арсеньева передала внучка знаменитой американки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Чудом сохранившуюся часть библиотеки Элеоноры Прей привезут во Владивосток. Все книги, кроме Библии, на русском языке. Литературу в дар музею им. Арсеньева передала внучка знаменитой американки Патриция Сильвер. Об это на своей страничке в соцсети рассказал директор краевого государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, сообщает РИА PrimaMedia.

«Пока родной город спит, чудом сохранившаяся часть библиотеки Элеоноры Прей готовится к отправке во Владивосток. Все книги, кроме Библии, на русском языке. Пушкин, Некрасов, Толстой… На каждой книге ее автограф, на некоторых дарственные надписи владивостокских друзей. Здесь и госпожа Бушуева (вдова убитого на острове Аскольд городского прокурора), и госпожа Кнорринг (супруга адмирала Кнорринга), и конечно любимый друг Элеоноры Прей доктор Штейн (фельдшер с крейсера “Громобой”). Прошлое продолжается. Библиотека сохранена внучкой Элеоноры Прей. Патриция Сильвер передает книги Владивостоку с радостью, жалеет только, что сама не может приехать», — написал на своей странице Виктор Шалай.

Справка: Элеонора Лорд Прей, уроженка Южного Бервика, прибыла на Дальний Восток в июне 1894 года еще молодой и восторженной женщиной, только что вышедшей замуж за одного из членов семьи Чарльза и Сары Смит, торговцев, владевших во Владивостоке «Американским магазином».

Элеонора была талантливой и наблюдательной рассказчицей и практически ежедневно, а то и по нескольку раз в день писала и отправляла письма своим родственникам в Новую Англию (как называют в США восточные штаты), Европу и Китай, описывая жизнь во Владивостоке.

Элеонора Прей любила Владивосток всем сердцем, несмотря на то, что пережила вместе с ним русско-японскую войну 1904−1905 годов, Первую мировую войну, революцию, интервенцию.

Здесь, на Покровском кладбище в 1923 году она похоронила своего мужа Фредерика (позже его прах был переправлен в Америку), после этого устроилась бухгалтером в торговый дом «Кунст и Альберс» и продолжала работать там вплоть до 1930 года, пока компанию окончательно не закрыли. Только тогда, когда Элеоноре Прей не на что стало жить, она покинула Владивосток. Она перебралась в Китай, где через несколько лет была интернирована. Но даже в лагере она продолжала вести свой дневник.

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