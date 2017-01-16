За четыре дня в Хабаровске выпала месячная норма осадков

С 12 по 15 января в Хабаровске выпала месячная норма осадков. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Игнатенко.

«Обильные осадки в краевой центр принес западный циклон, с четверга по воскресенье в Хабаровске выпала месячная норма осадков. Циклон принес потепление, однако оно надолго не задержится. Похолодание начнется уже завтра. Сегодня ночью столбик термометра опустится до -20 градусов, завтра днем — −13…−16 градусов. Очередное похолодание начнется после 20 января. Ночные температуры опустятся до -26 градусов, днем — −15…−18», — сообщила Людмила Игнатенко.

Специалист также добавила, что в ближайшую неделю в Хабаровске осадков не ожидается.