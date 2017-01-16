Передвижной выставочно-лекционный комплекс прибудет в Хабаровский край

В девяти вагонах поезда представлена история развития железнодорожного транспорта. Время работы комплекса — с 10:00 до 18:15.

Первую остановку в регионе поезд сделает в Вяземском, 30 января он прибудет на станцию Хабаровск-2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.