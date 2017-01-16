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05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Передвижной выставочно-лекционный комплекс прибудет в Хабаровский край

28 января в Хабаровский край прибудет передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

В девяти вагонах поезда представлена история развития железнодорожного транспорта. Время работы комплекса — с 10:00 до 18:15.

Первую остановку в регионе поезд сделает в Вяземском, 30 января он прибудет на станцию Хабаровск-2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

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