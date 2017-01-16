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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта ограничат по улице Ракитной в Иркутске с 19 января по 2 февраля

Ремонтные работы проведут на сетях холодного водоснабжения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Проезд по улице Ракитной в Иркутске будет частично ограничен с 19 января по 2 февраля в районе домов 4/9, 4/10, 12/2, 14/4 и 16а. Это связано с проведением ремонтных работ на разных участках сетей холодного водоснабжения, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним, проезд по улице Пискунова в районе дома № 128а в Иркутске будет частично ограничен до 31 января. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

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