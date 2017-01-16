Байкал встал в районе Листвянки

Правда, он ещё довольно тонкий, выходить на него не рекомендуется, но можно уже любоваться с берега.

«Текучая живая вода постепенно остывает и вот, безветренной январской ночью, вода, уснув на миг, смыкает чистые очи свои, а очнувшись, видит звёзды уже сквозь хрустальную оптику, — написал на своей странице в Фейсбуке местный житель Евгений Кравкль. — Звёзды искрятся тонкими лучами и вода, решив, что так даже лучше, окончательно успокаивается. Утром подходишь к окну и сразу понимаешь — Байкал встал! Такое сияние разливается во всю небесную глубь и ширь, такое яркое, космически ослепительное солнце, что сомнений уже нет — там лёд! Это он, свежий, незатоптанный, незамутнённый отражает лучи своей огромной выпуклой линзой, заставляя искриться мельчайшую снежную пыль, взвешенную в воздухе».

Вот что написано в книге «Байкал в вопросах и ответах» известного учёного Григория Галазия: «В среднем замерзание Байкала начинается 21 декаб­ря, а кончается 16 января, то есть на полное замерза­ние требуется около месяца. В первую очередь в конце октября льдом покрываются заливы. Однако в сроках за­мерзания Байкала по годам наблюдаются больше коле­бания. Известны случаи замерзания озера в Лиственичном, например, в начале февраля (1899, 1932, 1952, 1959 гг.). При раннем замерзании толщина льда обычно бывает большей, соответственно, позднее начинается и вскрытие озера. От начала разрушения ледового покрова в южной котловине, которое происходит в апреле, до полного очищения всего водоема в мае — июне происхо­дит также около месяца и больше. Северная часть Бай­кала замерзает на месяц раньше и настолько же позднее вскрывается».