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15:24 (мск), источник: Мослента

Ликсутов назвал условие отказа от турникетов в наземном транспорте

Это произойдет, когда доля безлимитных билетов достигнет 75 процентов.

Источник: РИА "Новости"

От турникетов в наземном транспорте можно будет отказаться, когда доля безлимитных билетов, используемых пассажирами, достигнет 75 процентов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время доля безлимитных билетов составляет 55 процентов, количество их стабильно растет примерно на 10 процентных пунктов в год. «Так что через 3−4 года можно будет вернуться к этому разговору», — добавил он.

«Пока при отмене турникетов безбилетников становится на 30 процентов больше. Турникеты позволяют поднимать стоимость проезда не так резко, как могло быть», — сказал Ликсутов.

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