Митрополит освятил новый храм в микрорайоне Солнечном

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил чин освящения храма святых Двенадцати апостолов в Солнечном. Священнослужитель также провел Божественную литургию в новоосвященной церкви. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе красноярской епархии.

Кроме митрополита Пантелеимона, в священном обряде принимали участие настоятель храма Двенадцати апостолов игумен Иннокентий, настоятель Димитриевского и Андреевского храмов Красноярска иерей Виталий Вальтер и духовный хор «София». Также в церемонии приняли участие штатные священники.

Напомним, что строительство храма завершилось в феврале 2016 года. Церковь святых Двенадцати апостолов, выполненная в византийском стиле, строилась более 13 лет.

Сейчас в храме заканчиваются отделочные работы, а также облагораживается территория вокруг построенной церкви. Добавим, что в общей сложности храм вмещает в себя около 80 человек.