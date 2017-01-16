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06:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

Спасатели напоминают красноярцам, как обезопасить себя в морозы

На севере центральных районов Красноярского края 16 января температура упадёт до — 44 градусов.

Источник: РИА "Новости"

16 января по центральным и южным районам Красноярского края ожидается температура воздуха местами -30, -35 градусов, а на севере центральных районов — 40, — 44 градусов, сообщают в Среднесибирском УГМС. В Красноярске утром температура — 32, к 16.00 прогреется до — 26. Такие же температуры продержатся завтра, а к среде 18 января потеплеет. Ранним утром ожидается — 20, к 16.00 потеплеет до — 13. Синоптики также предупреждают — на трассах в центре и на юге региона сохранится гололедица.

Красноярские спасатели напомнили о простых правилах, которые помогут избежать обморожения.

— Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.

— Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови.

— Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд. Нужно согреться и осмотреть потенциально уязвимые места.

— Обувь в мороз, если ноги обморозили, лучше не снимать. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки, отогреть их можно под мышками.

— Если вы в пути, и машина заглохла вдали от населённого пункта, оставайтесь внутри, вызовите помощь по телефону или ждите другого авто.

— У детей и пожилых теплорегуляция организма устроена по-другому, и они более подвержены обморожению. Ребёнку, который всё-таки вышел на прогулку, нужно каждые 15−20 минут возвращаться в тепло и греться.

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