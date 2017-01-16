Спасатели напоминают красноярцам, как обезопасить себя в морозы

16 января по центральным и южным районам Красноярского края ожидается температура воздуха местами -30, -35 градусов, а на севере центральных районов — 40, — 44 градусов, сообщают в Среднесибирском УГМС. В Красноярске утром температура — 32, к 16.00 прогреется до — 26. Такие же температуры продержатся завтра, а к среде 18 января потеплеет. Ранним утром ожидается — 20, к 16.00 потеплеет до — 13. Синоптики также предупреждают — на трассах в центре и на юге региона сохранится гололедица.

Красноярские спасатели напомнили о простых правилах, которые помогут избежать обморожения.

— Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла.

— Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови.

— Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд. Нужно согреться и осмотреть потенциально уязвимые места.

— Обувь в мороз, если ноги обморозили, лучше не снимать. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки, отогреть их можно под мышками.

— Если вы в пути, и машина заглохла вдали от населённого пункта, оставайтесь внутри, вызовите помощь по телефону или ждите другого авто.