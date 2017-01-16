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06:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мигранты из Средней Азии пожаловались на тяжелую жизнь в Хабаровске

Острые для выходцев из бывших советских республик вопросы подняли на мероприятии, посвящённом таджикской культуре.

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Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Мигранты, прибывающие в Хабаровск из бывших советских республик Средней Азии, зачастую становятся жертвами обмана. Они лишаются денег, жилья, а помощи ждать им неоткуда. Эта и ряд других острых проблем была озвучена на первом в дальневосточной столице мероприятии, посвященном культуре жителей Таджикистана, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фестиваль таджикской культуры, организованный центром социальной культуры и адаптации, состоялся в педагогическом институте ТОГУ. Как заявил председатель центра социальной культуры и адаптации Фарукруз Шахназаров, организаторами преследовалось сразу несколько целей: озвучить проблемы мигрантов и показать все разнообразие культуры жителей Таджикистана.

— Центр был создан не так уж и давно, всего 9 месяцев назад. Нас объединяет стремление помочь представителям других народностей, которые, приезжая в Хабаровск, попадают в трудные жизненные ситуации. Кого-то обманывают, кого-то оставляют без денег, кто-то остается без жилья. Последняя проблема вообще достаточно распространена, поскольку половина от всех обращений связаны именно с этим. Очень много мигрантов, которых депортировали, просто остаются на улице, и им никто не может помочь. Вот мы и решили привлечь внимание общественности к этой проблеме. Приезжая сюда, человек должен понимать, куда он идет, к кому он идет, готовы ли его здесь принять. При основании центра нам предложили заходить от какой-либо конкретной национальности, но дело в том, что я не могу отказать узбеку в помощи, потому что я помогаю только таджикам, или наоборот. Поэтому от этой идеи мы сразу отказались, поскольку центр помогают всем, независимо от национальности, — сообщил Фарукруз Шахназаров.

При этом, Фарукруз Шахназаров добавил, что есть еще одна, не менее важная проблема, которая затрагивает в первую очередь подрастающее поколение.

— Помимо этого, мы помогаем тем, кто, живя в Хабаровске, позабыл или и вовсе не знает свою родную культуру. Новое поколение, которое живет здесь, можно так сказать, ассимилировалось и позабыло про культурные корни, — добавил Фарукруз Шахназаров.

Еще одной важной проблемой стало вступление центра в Ассамблею народов Хабаровского края. Пока что ассамблея не пополнилась новым объединением, но как заявил присутствующий на мероприятие представитель Управления национальной политики Правительства Хабаровского края Валерий Викторович, этот вопрос решится в ближайшее время.

Само мероприятие проводится в Хабаровске впервые. Однако по заверениям сопредседателя центра социальной культуры и адаптации Дмитрия Губера, в будущем планируется провести еще не один «день культуры».

— Подобное мероприятие центр социальной культуры и адаптации проводит впервые. В первую очередь мы хотим показывать и развивать самобытность народов России. Мы старались показать историю Таджикистана, становление народа, ну и подготовили часть блюд из национальной кухни таджикского народа. В будущем мы собираемся проводить подобные мероприятия, у нас уже подготовлена программа, в ходе которой, каждый месяц будет выбираться одна из народностей, и мы будем рассказывать про её особенности и проблемы, — сообщил Дмитрий Губер.

Сам фестиваль проходил в два этапа. В начале, всем посетителям показали демонстрацию, с кратким экскурсом в культуру и историю таджикского народа, после чего всех гостей угостили национальными блюдами. Как рассказал председатель центра социальной культуры и адаптации, для гостей они приготовили как популярные в России блюда — плов, манты и шашлык, так и менее известные. Особым украшением стола являлся лаваш, приготовленным профессиональным поваром особенным методом. Как отметил сам Фарукруз Шахназаров, этот самый повар ранее, на родине, готовил блюда для высших чинов, однако обстоятельства вынудили его переехать в Хабаровск.

В перерыве, гостям мероприятия была показана небольшая концертная программа.

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