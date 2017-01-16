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06:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мешающие красноярским водителям деревья обрежут за 2,5 млн рублей

Всего под обрезку попадут около 5000 зеленых насаждений.

В Красноярске обрежут придорожные деревья и кустарники, мешающие обзору водителей. Всего планируется обрезать около 5000 зеленых насаждений. Документы аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику требуется вырезать сухие ветви, которые закрывают дорожные знаки. Работы необходимо провести с помощью подъемного крана. Срезы нужно замазать масляной краской, а ветви — вывезти на свалку. Весь объем работ должен быть распределен на 2017 год.

Первоначальная стоимость контракта — 2,5 млн рублей. Заказчиком является красноярское Управление дорог и благоустройства. Работы профинансирует городской бюджет.

Прием заявок от всех желающих завершился на прошлой неделе. Аукцион намечен на 16 января.

Интересно, что в феврале прошлого года экологи раскритиковали обрезку деревьев в Красноярске. По словам специалистов, процедура требует специальных знаний и должна проводиться специально подготовленным персоналом. Однако это не всегда выполняется.

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